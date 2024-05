(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – Torna l'iniziativa "in", una giornata dedicata alla, che si terrà domenica 19 maggio inTorre di Berta a. L'evento, organizzato dal Lionedi, che gode del patrocinio del Comune, con l'obiettivo di promuovere la salute e il benessere della comunità locale, offrirà ai cittadini l'opportunità di accedere a controlli e screening gratuiti, grazie alla collaborazione di professionisti medici e specialisti del settore. Preziosa la collaborazione e la presenza in loco di Misericordia, Avis, Croce Rossa, Asl toscana Sud Est e Audika. Durante la giornata, saranno disponibili diversi servizi di screening gratuiti. ...

Torna il 14 aprile “ Lions Day Napoli ”, una giornata all’insegna dell’amicizia, dell’allegria…ma soprattutto della prevenzione gratuita. A Piazza del Plebiscito saranno allestiti 5 camper medici per fare prevenzione diabetologica, cardiologica, ...

Lions in piazza: prevenzione sanitaria gratuita organizzata dal Lions Club di Sansepolcro - lions in piazza: prevenzione sanitaria gratuita organizzata dal lions Club di Sansepolcro - L'iniziativa "lions in piazza" rappresenta un impegno tangibile del lions Club di Sansepolcro nel promuovere la prevenzione sanitaria e nell'offrire supporto e assistenza alla comunità locale.

Prevenzione Sanitaria Gratuita organizzata dal Lions Club di Sansepolcro - Prevenzione Sanitaria Gratuita organizzata dal lions Club di Sansepolcro - Torna l'iniziativa "lions in piazza", una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita, che si terrà domenica 19 maggio in piazza Torre di Berta a Sansepolcro. L'evento, organizzato dal Lione ...

Lions Club Brescia Host, giovedì al Salone Da Cemmo concerto del Trio Kobalt - lions Club Brescia Host, giovedì al Salone Da Cemmo concerto del Trio Kobalt - Brescia. Giovedì 16 maggio, alle ore 18,45, al Salone Pietro da Cemmo del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, in piazza Arturo Benedetti Michelangeli 1 a Brescia, il lions Club Brescia Host, ...