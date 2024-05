L’intervista Buccini | l’inchiesta su Toti non regge e non convince - ma la politica deve emendarsi prima di fare la guerra ai pm

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 14 maggio 2024) “Premesso cheche coinvolge Giovanninon mi, qua il problema è tutto politico e non giudiziario”. Goffredo, che ha da poco ultimato il libro “La Repubblica sotto processo” dove ricostruisce la storia giudiziaria dell’Italia dal 1994 al 2023, è d’accordo sul fatto che la magistratura ha infranto gli argini prescritti dalla divisione dei poteri. Ma la colpa – afferma – non è solo dei pubblici ministeri. Andiamo con ordine. La magistratura influisce sullamettendo i leader all’angolo ma laresta debole. Si lamenta e non fa le riforme. Nel tuo libro descrivi bene questo processo… LEGGI ANCHE, oggi l'interrogatorio. L'avvocato: "Poco tempo per leggere le carte, ma nei contributi nessuna ...