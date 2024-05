L’influencer ubriaco sgomma con la Porsche - la polizia lo ferm - ma quello che succede dopo vi farà arrabbiare VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) Che Paese èin cui uno che guidatorna in libertà un minutoessere statoato? Ebbene sì,anche questo. Ed è ancor peggio che il protagonista di questa vicenda sia una star dei social. Si tratta di Massimiliano Minoccci, influncer romano conosciuto come “Il Brasiliano“. È statoato dallalocale a Porto Santo Stefano, all’Argentario, per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. Delle manovre pericolose, dellete a bordo di unaper le strade del centro cittadino del comune toscano della provincia di Grosseto gli sono costate la “sospensione della patente”. Come riporta Il Tirreno, tutto è accaduto di domenica mattina, quando il tiktoker è stato sorpreso a correre oltre i ...