L’industria del Summer Impegnati in migliaia grazie al festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) E’ una vera e propria industria della musica, ormai. Tra maggio e i primi di agosto il Luccadà infatti lavoro, a rotazione, a qualche migliaio di persone, molte delle quali sono diventate presenze fisse stagionali. Oltre che un cast stellare di livello internazionale, ilporta con sé anche un’imponente occasione di lavoro e un ampio indotto a cascata che abbraccia numerose categorie economiche per tutta l’estate. "Complessivamente – sottolinea il patron Mimmo D’Alessandro – questa estate ruotano intorno alla macchina dela Lucca oltre seimila persone. Basti pensare che in tutto sono circa 3500 gli addetti coinvolti nell’attività di security dei concerti in piazza Napoleone e sugli spalti delle Mura. Per uno show tranquillo come quello di Diana Krall ne ...