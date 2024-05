Liguria - dopo l’arresto di Toti le opposizioni chiedono le dimissioni in Consiglio regionale Sansa | Crollato un sistem - legislatura finita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Il leghista Alessandro Piana, finora vicepresidente e assessore all’Agricoltura, è il presidente ad interim della Regione. Lo ha ufficializzato il presidente del, Gianmarco Medusei, nella prima seduta dell’assembleaper corruzione del governatore Giovanni, sospeso dalla carica in base alla legge Severino finché resterà ai domiciliari. “Assumo l’incarico con senso di grande responsabilità e nella consapevolezza di essere chiamato a svolgere un ruolo importante e cruciale”, ha detto Piana in un breve discorso, rivolgendo “un pensiero di vicinanza al presidente” e dicendosi “convinto che abbia sempre agito per il bene della. L’attività della Regione proseguirà senza soluzione di continuità”, ha ...