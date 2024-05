L’Ic Aurigemma porta la clownterapia dai bambini del Moscati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiGestisce con professionalità da 17 anni la Scuola in Ospedale. E’ l’Istituto Comprensivo “S.” di Monteforte Irpino, l’unica realtà scolastica nella provincia di Avellino, ad avere il privilegio di poter garantire l’istruzione ai piccoli degenti ricoverati nel reparto di pediatria del. Un rapporto che va avanti ininterrottamente da 17 anni e che quotidianamente“ la scuola in corsia”, sia perdella Scuola Primaria che per ragazzi della Scuola Secondaria di I grado. Due le docenti titolari presso l’I.C.che prestano servizio in ospedale: la maestra Maria D’Argenio, docente di Scuola Primaria e la prof.ssa Lucia Ausiello, docente di Scuola Secondaria di 1° grado. Una giornata tipo della scuola in Ospedale comincia ogni mattina con il ...