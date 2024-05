L’ex Stromberg esalta l’Atalanta | ora tutti conoscono questo club

(Di martedì 14 maggio 2024) Due finali (una di Coppa Italia e una di Europa League) e un finale di campionato ancora in grado di regalare soddisfazioni:si prepara ad un rush finale scoppiettante con l’obiettivo di raggiungere il massimo risultato. “E’ veramente un momento speciale. Oggisanno cos’è. Una conferma del genere in Europa è sorprendente, grazie a Gasperini e la famiglia Percassi”. Sono le parole delcalciatore delGlennall’arrivo alla stazione termini del trofeo della Coppa Italia. “Per Bergamo essere in due finali è già come aver vinto un titolo. Gasperini chiede tanto ai calciatori e loro portano tanta energia in campo – prosegue-.è una squadra che rischia ma che regala anche spettacolo”, ...

Milan , guarda Charles De Ketelaere : è in finale di Europa League con l’Atalanta e adesso il futuro è scritto. Le ultime sulla permanenza… L’Atalanta ha battuto il Marsiglia per 3-0 e ha raggiunto la finale di Europa League per la prima volta nella ...

Bergamo. Cinque anni fa furono 23.000 e anche questa volta ci si avvicina eccome. Per la prima delle due finali in cui è impegnata l’Atalanta in questo storico mese di maggio, a Bergamo si prepara l’esodo. Alle 21.15 di lunedì il dato di biglietti ...

La Roma ed il tormento Champions: tra un quinto posto complicato ed il tifo per l'Atalanta in Europa League - I giallorossi rischiano per il sesto anno filato di non andare sopra la sesta piazza finale, che però con i bergamaschi quinti in Serie A e vittoriosi in Europa nella finale di Dublino, regalerebbe la partecipazione alla coppa continentale più ...

Finale di Coppa Italia sostenibile secondo i principi Uefa - Primaonline - La finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023 - 24 tra Atalanta e ... ha affermato Casini, "per compensare l'inquinamento prodotto da ...