L’Europa con il fiato sul collo delle Big Tech cerca una sponda dal dialogo tra Usa e Cina

(Di martedì 14 maggio 2024) Per le Bigè stato un inizio settimana scoppiettante, in tutti i sensi. Lunedì la Commissione europea ha deciso di inserire Booking tra i gatekeeper, seguendo i dettami del Digital Markets Act (Dma), per via del suo servizio di intermediazione online. Secondo il braccio esecutivo dell’Unione europea, si tratterebbe di una porta d’accesso tra imprese e consumatori, per cui Booking avrà sei mesi di tempo – come da norma – per presentare un rapporto e affermare nel dettaglio la conformità del suo operare in linea con questo richiesto dal Dma. Questo tuttavia prevede effetti immediati ancor prima che l’indiziato venga prosciolto, tra i quali l’obbligo di informare la Commissione di qualsiasi concentrazione prevista nel settore digitale. Naturalmente le autorità competenti vigileranno sull’attuazione di questi obblighi e, nel caso di violazioni, infliggeranno le ...