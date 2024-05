L’esplosione dell’antisemitismo Segre | Forse sono vissuta invano Noi ebrei italiani ancora incolpati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Sulla strada per Binario 21 sotterranno dal quale, ottant’anni fa, glierano costretti a salire sui treni diretti ad Auschwitz per permettere ai milanesi di fingere di non vederli, qualcuno ha sentito il bisogno di scrivere “Palestina libera” sul murale dei Simpson deportati, anche se la loro stella di David non è quella della bandiera d’Israele, ma quella gialla che i nazifascisti imposero agli. Basterebbe questa immagine a illustrare quello che ieri ha raccontato al Memoriale della Shoah l’Oscad, osservatorio interforze (carabinieri e polizia) per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Le segnalazioni di antisemitismo, che già erano in aumento (da 98 nell’intero 2022 a 105 dal 1° gennaio al 6 ottobre del 2023), dopo l’attacco di Hamas e la reazione di Israele contro Gazaesplose: 216 negli ultimi tre mesi ...