Leonardo Tortolani muore a soli 13 anni Il baby calciatore lottava contro una bruttissima malattia

(Di martedì 14 maggio 2024) Un gravissimo lutto, quello che ha colpito la città di Osimo in provincia di Ancona, nelle Marche. Il piccolo, un giovane ragazzo che avrebbe compiuto 14l’8 luglio prossimo e che faceva parte delle giovanili giallorosse dell’Osimana calcio, non ce l’ ha fatta. La sua vita è stata segnata da unaincurabile che lo ha strappato all’affetto della famiglia, oltre che all’amore dei compagni della scuola media Trillini nella zona di Borgo San Giacomo e degli amici della squadra con cui ha giocato a calcio fino a quando la salute glielo ha permesso.ha combattuto con tutte le sue forze durante l’ultimo anno, ma la situazione è diventata irreversibile alcuni mesi fa. Il ragazzo era stato ricoverato al Salesi due settimane fa. Nelle scorse ore, circondato dall’amore ...

