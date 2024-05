Legnano nel caos dopo la retrocessione Squadra contestata e nuova proprietà in fuga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) E adesso,l’ultima umiliazione sul campo (ladalla serie D al campionato di Eccellenza) cosa succederà a? Cosa ne sarà di una società storica e di unafrantumatasi in mille pezzi? Se lo chiede una piazza passionale, oggi delusa e inferocital’ultima domenica bestiale, il pesantissimo 5-0 nello spareggio playout subìto contro la Castellanzese. Un risultato che ha condannato senza appello (o forse sì, c’è sempre la speranza di un ripescaggio) lae che non rende merito alla gloriosa storia del club lilla. Sotto accusa anche il nuovo presidente del, Enea Benedetto, andato via dalla tribuna di Verano Brianzaappena undici minuti, ovvero quando i lilla hanno subìto la rete del 2-0. Il patron ...