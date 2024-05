(Di martedì 14 maggio 2024) Dalla prossima stagione sportiva nel campionato di Eccellenza ci sarà l’obbligo della presenza dell’oppure di un. L’arbitro senza tale presenza, da verificare prima dell’inizio della, non farà disputare l’incontro. Una novità sostanziale perché finora il regolamento prevedeva una multa in caso di assenza dima lasi giocava ugualmente, come nel caso della gara Lanciotto Campi-Castelfiorentino che ha visto la tragica scomparsa del giocatore Mattia Giani. Manca ancora l’ufficialità, ma l’avvio di tale procedura è già all’attenzione del Consiglio Federale in attesa di approvazione definitiva, grazie all’iniziativa del Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd. Il consiglio direttivo dellaNazionale ...

Lega dilettanti, arriva la svolta: "Medico o ambulanza in campo o la partita non potrà iniziare" - Lega dilettanti, arriva la svolta: "medico o ambulanza in campo o la partita non potrà iniziare" - o medico ma la partita si giocava ugualmente, come nel caso della gara Lanciotto Campi-Castelfiorentino che ha visto la tragica scomparsa del giocatore Mattia Giani. Manca ancora l’ufficialità, ma ...

"Siamo all’avanguardia da trent’anni". Alla Coppa Carnevale è già un obbligo - "Siamo all’avanguardia da trent’anni". Alla Coppa Carnevale è già un obbligo - "Il medico e l’ambulanza al campo Se non ci sono, la partita non comincia. Questa disposizione, per noi viene da molto lontano: dai primi anni ‘90, basta chiederlo alle società di tutta la Toscana e ...

Tumori a Roma, il piano per gli ospedali per rafforzare la lotta contro il cancro - Tumori a Roma, il piano per gli ospedali per rafforzare la lotta contro il cancro - Ospedali hub e spoke, una più forte rete tra medici e infermieri e la telemedicina. Sono questi alcuni dei pilastri del Piano per la lotta ai tumori nel Lazio che sta ...