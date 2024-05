Leao | ‘Ho provato a portare Cancelo al Milan! Ibrahimovic mi ha aiutato - ma devo fare più gol per essere un top’|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 14 maggio 2024) 2024-05-14 17:28:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’attaccante delRafaelha concesso una lunga intervista a Fabrizio Romano per Sport.xyz. Un’intervista nella quale il calciatore portoghese si è soffermato su tantissimi temi, dal suo rapporto coi colori rossoneri agli idoli coi quali è cresciuto e ciò che spera di infondere nelle giovani generazioni di tifosi. Con alcuni curiosi retroscena. “Quando sono arrivato, le mie prime partite non sono state ottime sul piano della qualità ma ho sentito il supporto dei tifosi. Il mister non mi metteva sempre in campo e per me è stato difficile ma sapevo che venendo alavrei trovato giocatori di grande qualità. Nella mia testa però sapevo che sarei dovuto rimanere concentrato così mi sarei migliorato. Ho ...