Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di martedì 14 maggio

(Di martedì 14 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di142024. Ariete I sentimenti profondi che già esistono si consolidano e potreste prendere nuove e impegnative decisioni, per esempio decidervi per il matrimonio, programmare un figlio, iniziare una convivenza. Tutto il periodo è illuminato da Marte, ma trova il momento davvero sublime sotto questo primo quarto di Luna in Leone. Nuovi amori garantiti. Salute vigorosa, Mercurio ottimo per il commercio; cosa volete vendere e comprare, chi volete convincere nel lavoro? Tentare non nuoce. Toro Un po' di prudenza non guasta, quando la Luna si trova infiammata in Leone, ma se andate apertamente verso l'obiettivo ...