Le previsioni meteo per la giornata del 15 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma Tempo stabile durante lacon assenza di piogge ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono attese variazioni con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +14°C e +27°C. Lazio Al mattino tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio possibili locali acquazzoni in Appennino, variabilità asciutta sul resto della regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. NAZIONALE AL NORDperturbata con cieli nuvolosi ed associati acquazzoni e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi. In serata insiste il maltempo con piogge ed acquazzoni sparsi su tutte le regioni, anche a carattere temporalesco al Nord-Est. Fenomeni più sporadici nella ...