Le parole di Rabiot spaventano la Juventus | In tanti non sappiamo cosa fare la prossima stagione

(Di martedì 14 maggio 2024) “Innon sannol’anno prossimo, non solo l’unico“. Il futuro in casaè ancora tutto da scrivere, a confermarlo è Adrien. Il centrocampista francese – in scadenza di contratto – non è ancora certo della sua permanenza in bianconero. Stando alle sue, però, non sarebbe l’unico ad aver preso in considerazione la possibilità di un addio. All’orizzonte, una finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: per molti, forse, l’ultima occasione di vincere un trofeo dalle parti di Torino.: “Stiamo vivendo una situazione complicata”Autore del gol del definitivo 1-1 nella 36esima giornata di Serie A contro la Salernitana, Adrienha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro: “Fin quando non raggiungeremo gli ...

AGI - Un gol di Rabiot in pieno recupero salva la Juventus da un'autentica figuraccia con la Salernitana , ultimissima in classifica e già condannata alla retrocessione in Serie B da diverse settimane. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con la rete del ...

