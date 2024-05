Le Groane in movimento Una giornata di sport per proteggere il Parco

(Di martedì 14 maggio 2024) In occasione delaeuropea dei parchi, il 26 maggio ildellee della Brughiera Briantea ospiterà la prima edizione di “in“, camminata non competitiva che andrà ad arricchire unaricca di eventi e sorprese per gli amanti della natura e dello. "Abbiamo organizzato un’interaricca di sorprese – ha spiegato Claudio Ceschini, assessore alla mobilità sostenibile di Limbiate e referente di “Limbiate che cammina“ –, alla camminata possono partecipare tutti, anche accompagnati dai loro animali domestici, poi, dopo una bella risottata tutti assieme, nel pomeriggio avremo animazioni per grandi e piccini e ci sarà la possibilità di una visita nell’ex Polveriera accompagnati dalle Gev del ...

Fiacco rosa a Ceriano: è nata la figlia di Dante - Fiacco rosa a Ceriano: è nata la figlia di Dante - CERIANO LAGHETTO - La terzogenita di Dante Cattaneo e della moglie Marina, la piccola Diana, è nata nel giorno della Festa della mamma, alla 1.53 a ...

Ventunenne arrestato per spaccio di stupefacenti - Ventunenne arrestato per spaccio di stupefacenti - Nella giornata di ieri 12 maggio 2024, i Carabinieri della Stazione di Cesate hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne marocchino, senza fissa dimor ...