Le 5 migliori creme barriera per proteggere la pelle da sole e inquinamento

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di martedì 14 maggio 2024) La nostraè esposta ogni giorno a una serie di aggressioni ambientali, tra cui i raggi solari dannosi e l’atmosferico. Questi fattori possono causare danni alla, come l’invecchiamento precoce, la comparsa di macchie scure e la perdita di elasticità. Perla nostrada tali danni, è fondamentale utilizzareappositamente formulate per contrastare gli effetti nocivi dele dell’. Lesono prodotti cosmetici progettati per creare uno strato protettivo sulla superficie della, aiutando a prevenire la penetrazione di agenti dannosi come i raggi UV e le particelle inquinanti. Questesono spesso arricchite con ingredienti attivi che contribuiscono a rafforzare lacutanea e a mantenere laidratata e nutrita.