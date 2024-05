LDT – Gasperini è il miglior allenatore d’Italia? Spunta un messaggio per ADL

(Di martedì 14 maggio 2024) Tifosi del Napoli scrivono alla nostra redazione in merito alle notizie sul nuovodel Napoli, da Conte a, la girandola di nomi non si ferma. LDT – Lettere dai tifosi. Un tifoso del Napoli ha scritto alla nostra redazione, commentando le notizie che circolano sul web in merito al prossimodel Napoli: “Messa da parte la rabbia per aver (di)lapidato una marea di punti facili, ci saremmo aspettati quel pizzico di serenità per poter chiudere e dimenticare questa stagione farsesca. Purtroppo ciò non è possibile perchè si continuano a lanciare giudizi senza poi spiegarne la scaturigine, il significato. E ciò influisce ancor di più sull’animo esacerbato del tifoso. Quello che oggi va più di moda è la frase: “quell’è vincente”, “quell’altronon è vincente”. ...

Gianluca Gifuni , presente a “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul Napoli: “Napoli-Bologna? Il silenzio del club in questi giorni vale più di mille parole. Cosa avrebbero potuto dire i calciatori, se non ...

In casa Napoli tiene banco la situazione legata al nuovo allenatore. De Laurentiis non ha sciolto ancora le riserve sul condottiero azzurro. Sono giorni importanti per il Napoli in vista della prossima stagione. L’annata in corso è totalmente da ...

