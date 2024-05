Lazio - il sorpasso sulla Roma è l'obiettivo per il finale di campionato

(Di martedì 14 maggio 2024) L`emozione di domenica scorsa ha dato nuovo slancio alla. La squadra biancoceleste, si è commossa per i festeggiamenti andati in scena...

Punti per la zona Europa in palio nel recupero della 21ª giornata di Serie A Torino-Lazio , in programma questa sera alle 20:45. La squadra...

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Udinese : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SEGUI QUI LA DIRETTA E CRONACA ...

Roma. Vittoria pesante per l’Atalanta Primavera che sbanca 3-1 il campo della Lazio e scavalca proprio i biancocelesti al terzo posto in classifica, a tre giornate dal termine della regular season. Il primo tempo della squadra di Bosi è ...

Serie A - Il Pagellone della 36ª giornata: Bologna in paradiso, Dea e Lazio strepitose, Sassuolo sull'orlo del baratro - Serie A - Il Pagellone della 36ª giornata: Bologna in paradiso, Dea e lazio strepitose, Sassuolo sull'orlo del baratro - L'Atalanta piega la Roma, la lazio vince ancora e rimane in corsa. Male la Juventus contro la Salernitana, Frosinone e Sassuolo rischiano grosso. Ogni post giornata analizziamo tutto quello che è ...

I tifosi chiedono ai biancocelesti di superare i cugini. Decisiva la sfida contro l'ex Inzaghi - I tifosi chiedono ai biancocelesti di superare i cugini. Decisiva la sfida contro l'ex Inzaghi - Domenica è stata una giornata indimenticabile. Emozioni a non finire non solo per i tifosi, ma anche per capitan Ciro Immobile che dopo la standing ovation all'Auditorium e l'abbraccio con gli eroi ...