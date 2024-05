Sono mesi di riflessione per il futuro societario , De Laurentiis ci pensa: l’indiscrezione del quotidiano è sorprendente, tutti i dettagli La stagione del Napoli ha lasciato tutti scontenti: tifosi, che non vedono l’ora che finisca il tremendo ...

Lazio , continua il braccio di ferro tra Luis Alberto e Claudio Lotito per il futuro del centrocampista spagnolo: le ultime Continua la grana Luis Alberto in casa Lazio . Come riporta Il Messaggero, oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti a ...

Jasmine Carrisi, grandissima rivelazione sul suo futuro: “Sto prendendo una strada molto diversa” - Jasmine Carrisi, grandissima rivelazione sul suo futuro: “Sto prendendo una strada molto diversa” - La figlia di Al Bano rivela cosa farà in futuro: la giovanissima cantante sta per prendere una strada molto diversa.

Lazio, ecco la decisione sul futuro di Immobile e come cambiano i piani di mercato per l'attacco - lazio, ecco la decisione sul futuro di Immobile e come cambiano i piani di mercato per l'attacco - Il futuro di Immobile sarà ancora alla lazio. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, l`attaccante avrebbe deciso di onorare il contratto con i biancocelesti.

Il Monza deve dare di più, ma certi commenti sono inaccettabili - Il Monza deve dare di più, ma certi commenti sono inaccettabili - Negli incontri allo U-Power Stadium i biancorossi hanno fornito prestazioni convincenti con Napoli, Atalanta e lazio, giocandosela alla pari senza calcolo e senza remore mentali. Visti i risultati, ...