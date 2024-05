L' auto contro il cellulare poi gli spari - il video choc dell' evasione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 14 maggio 2024) Le immagini mostrano i mezzia polizia in procinto di passare il casellostradaleA154 Incarville, tra Rouen ed Evreux, in Francia. Poi un'si lancia frontalmenteila penitenziaria: scendono diversi uomini incappucciati vestiti di nero, armi in pugno, e sparano nell'abitacolo. Poi prelevano il detenuto e prima di fuggire su un altro veicolo fanno esplodere degli ordigni. Nell'assalto sono rimasti uccisi tre agenti penitenziari. Le immagini che rimbalzano sui social sono drammatiche: Mohamed Amra, soprannominato "La Mouche", trentenne originario del quartiere di La Sabliere, a Rouen, condannato per traffico di droga e tentato omicidio, è riuscito a scappare insieme ai quattro uomini armati che hanno compiuto l'attacco. Secondo le ...