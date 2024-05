Laura Abenante in Spagna per la coppa del mondo giovanile di karate

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – La casentinesesul tatami per la Youth League, ladeldi. Classe 2007, l’atleta dell’AccademiaCasentino di Rassina è pronta a vivere una trasferta fino alla spagnola La Coruña dove combatterà in una prestigiosa manifestazione che, tra giovedì 16 e domenica 19 maggio, vedrà sfidarsi i migliori ragazzi e le migliori ragazze di sessantaquattro Paesi di tutti i continenti. L’ultima partecipazione dialla Youth League era stata lo scorso settembre nella messicana Merida con i colori della rappresentativa regionale toscana e, di conseguenza, sarà ora chiamata a vivere una nuova esperienza iridata nei -48kg della categoria Juniores. L’obiettivo della portacolori ...

Campionati Italiani Master Kata e Kumite: atleti sampietrani vice-campioni d’Italia - Campionati Italiani Master Kata e Kumite: atleti sampietrani vice-campioni d’Italia - SAN PIETRO VERNOTICO - La società Dojo Dokko Do di San Pietro Vernotico del maestro Giuseppe D'Arpa ancora un volta protagonista ai Campionati Italiani Master di Kata e Kumite. "I ragazzini" come li d ...