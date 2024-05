L’astro nascente Tommaso Brugnami | Rimarrò un generalista - ma da sempre amo il corpo libero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024)ha strabiliato agli Europei juniores di ginnastica artistica, conquistando ben cinque medaglie di fronte al proprio pubblico di Rimini: oro al, oro agli anelli, argento nel concorso generale individuale, argento con la squadra, argento al volteggio. Il ribattezzato Piumino è stato l’uomo copertina dell’Italia tra gli under 18, alla sua ultima apparizione internazionale in questa categoria giovanile prima dell’attesissimo passaggio tra i grandi. Abbiamo intervistato il 17enne marchigiano. Ti senti pronto per il salto nella categoria seniores? “È un passaggio molto impegnativo, ma mi sento abbastanza pronto, ho terminato il mio percorso nella categoria junior con i Campionati Europei di Rimini dove ho conquistato due ori e due argenti individuali più l’argento con la squadra. Oltre a questo ...