(Di martedì 14 maggio 2024) , loo analizza i conti annuali di oltre 330suddivise per comparto, con ricavi complessivi per 15,4 miliardi di euro nel 2023 e capitalizzazione di 30,3 miliardi a fine 2023, pari al 32% del valore complessivo delle Borse. Lenel primo trimestre 2024: Nel primo trimestre 2024 il rendimento azionario dellevede sul podio i big(+22,8%), il comparto Media&Entertainment (+19,0%) e la Moda (+17,9%); in coda l’Alimentare (-1,4%), il Metallurgico e l’Oil&Gas (entrambi +1,4%). Il rendimento dei playerrisulta tre volte superiore al +7,1% dell’indice azionario mondiale, ...

Colossi industriali a confronto - Colossi industriali a confronto - Quali comparti hanno visto i ricavi crescere, chi ha puntato sugli investimenti e chi ha generato la maggiore redditività nel 2023.

L’Area Studi Mediobanca presenta il report “Le multinazionali industriali mondiali con focus sui Gruppi della Difesa” - L’Area Studi Mediobanca presenta il report “Le multinazionali industriali mondiali con focus sui Gruppi della Difesa” - L'Area Studi Mediobanca presenta il report "Le multinazionali industriali mondiali con focus sui Gruppi della Difesa" ...

Mercati e geopolitica, crescita record per i big della difesa: le stime di Mediobanca - Mercati e geopolitica, crescita record per i big della difesa: le stime di Mediobanca - In un contesto geopolitico sempre più complicato, con due fronti aperti in Ucraina e Israele, sui mercati finanziari spingeranno al rialzo i big della difesa con una crescita del 6% sui ricavi nel 202 ...