Lago Patria - officina di macchine agricole abusiva | nei guai meccanico

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 14 maggio 2024) Un capannone di 400 metri quadrati è stato sequestrato dalle autorità per alcune irregolarità a. L’attività svolta all’interno consisteva nella riparazione disenza l’autorizzazione necessaria per l’emissione in atmosfera. Inoltre, il responsabile è stato denunciato per mancanza del certificato antincendio. L’operazione L'articolo Teleclubitalia.