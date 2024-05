L’accessorio su cui investire per la primavera-estate 2024 | la collana multifilo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) Ainoltrata, si stabilizzano i trend di stagione che, sicuramente, resteranno in auge anche per la prossima. Uno dei più gettonati? Ladi qualsiasi fattura essa sia. In oro, in argento, in metallo… ogni lega (più o meno preziosa) va bene purchè componga un collier. Monili a fili multipli da indossare uno sull’altro con o senza ciondoli e di varia misura; in pratica, un vero e proprio “multindosso” da sfoggiare sia nelle occasioni più mondane che in quelle più sportive, dalla mattina alla sera. Un accessorio versatile e fashion allo stesso tempo. A cambiare nella “multilayered neckalce” non è la forma ma la sostanza: maglie in oro bianco, giallo, in platino o anche in acciaio ecc… da sovrapporsi “a cascata” per creare un effetto d’impatto e di forte allure. ...