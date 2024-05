La verità di Emanuele Pozzolo sullo sparo di Capodanno a Rosazza | È stato il caposcorta di Delmastro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) E alla finedice la suadi. Sostenendo che a premere il grilletto della North American Arms LR22 colpendo Luca Campana èPablito Morello. Ovvero l’agente della polizia penitenziaria che faceva daal sottosegretario alla Giustizia Andrea. Nei mesi scorsiaveva sostenuto a più riprese di non aver sparato. Anche se le perizie invece lo accusano. Ieri èascoltato dalla procuratrice Teresa Angela Camelio, dopo la chiusura dell’indagine. Si è presentato a parlare per quattro ore. E ha raccontato la sua: «ÈMorello a prendere in mano l’arma e a far ...