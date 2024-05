La tradizione orafa di Torre del Greco si impone a Ginevra | premiata Annapia Liguoro liceo F Degni

(Di martedì 14 maggio 2024) Si è tenuta dal 9 al 12 maggio, a, GemGenève, fiera internazionale tra le più importanti al mondo nel settore delle pietre preziose, fondata da Ronny Totah e Thomas Faerber con l’intento di valorizzare la cultura e la creatività nel mondo dei gioielli antichi e moderni. Grande merito di questa fiera è quello, in particolare, di promuovere e valorizzare il talento attraverso iniziative come “Donna Jewel X GemGenève”: il cui scopo è aiutare i giovani talenti ad affermarsi nel campo della gioielleria. Un progetto che ha avuto in Laura Inghirami la direttrice artistica e l’ambasciatrice dei talenti italiani a. Assieme al direttore di GemGenève Mathieu Dekeukeleire, Laura Inghirami ha scelto di presentare “i lavori dei meritevoli studenti dell’Istituto Francescodidele ...

Pugilato, il Lazio trionfa a Roseto: ancora un successo per Vittoria Milani, prima ai Campionati Italiani Giovanili Femminili - Pugilato, il Lazio trionfa a Roseto: ancora un successo per Vittoria Milani, prima ai Campionati Italiani Giovanili Femminili - Il Lazio trionfa ai Campionati Italiani Giovanili Femminili di Pugilato: 8 medaglie d'oro e 4 d'argento! Roseto degli Abruzzi ha fatto da palcoscenico a ...

Rekordzahl an Vertriebenen weltweit: 75,9 Millionen im Jahr 2023 - Rekordzahl an Vertriebenen weltweit: 75,9 Millionen im Jahr 2023 - Negli ultimi cinque anni il numero di persone sfollate nel mondo è un record, le cause sembrerebbero da ricercare in violenze e conflitti ed è aumentato di 22,6 milioni ...

Schumacher: all'asta gli orologi di lusso. Valgono 3,76 milioni di euro - Schumacher: all'asta gli orologi di lusso. Valgono 3,76 milioni di euro - Christie’s batterà otto diversi modelli del ferrarista sette volte campione del mondo di Formula Uno. Due sono stati regalati dall'amico Jean Todt ...