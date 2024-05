La tassa che aumenta in tutta Italia - per tre motivi | avvisi di pagamento ai cittadini

(Di martedì 14 maggio 2024)il costo della Tari, anche quest'anno, in molte cittàne. Anche sulla spinta degli operatori, la tariffa sui rifiuti sale soprattutto a Roma (di quasi il 3%), Firenze (+3,2% pere imprese), Padova (+3,3% in media), Ancona e Perugia (+7% circa). Ma non solo: c'è una...

Arezzo , 6 maggio 2024 – “La Tari aumenta per i cittadini di Arezzo del 5% ma i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti non migliorano. Perché si registra annualmente questo cortocircuito? La tradizionale raccolta stradale non permette ai ...

Benevento, riorganizzazione servizio del 118: aumenta il pressing sulla Regione e sul consiglio comunale - Benevento, riorganizzazione servizio del 118: aumenta il pressing sulla Regione e sul consiglio comunale - Interrogazione in Regione e in Consiglio comunale a Cerreto Sannita: queste le nuove iniziative messe in campo per contrastare la riorganizzazione del servizio 118 programmata dall’Asl.

Pensioni di giugno, gli aumenti con la rivalutazione: quanto sono e per chi. Pagamenti quando arrivano e tutti gli importi - Pensioni di giugno, gli aumenti con la rivalutazione: quanto sono e per chi. Pagamenti quando arrivano e tutti gli importi - Pensioni giugno 2024. Il pagamento quando arriva E come vedere gli importi Ci sono diverse novità per il prossimo mese. In particolare un ricalcolo dell’importo erogato tra marzo ...

Forum sulla Sanità del Secolo XIX, ecco il piano per salvare i pronto soccorso della Liguria - Forum sulla Sanità del Secolo XIX, ecco il piano per salvare i pronto soccorso della Liguria - Definiti i primi interventi: entro l’inizio dell’estate aprono tre ambulatori dalle 8 alle 24, gestiti dai medici di famiglia: dopo Recco, due a Genova, alla ...