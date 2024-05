(Di martedì 14 maggio 2024) “Pedalò forte contro il vento del pregiudizio”: così la premier Giorgia Meloni l’ha ricordata, tra le altre donne che hanno reso grande l’Italia, in uno dei suoi più famosi discorsi alla Camera. Fu una vera pioniera, unache non si fece fermare da niente e da nessuno e che, in sella alla sua amata bici, fu la prima a correre il, pioniera del ciclismo femminile Era il 1891 quando, nel piccolo borgo di Castelfranco Emilia, da una famiglia di braccianti agricoli nacque quella che all’epoca eraMorini. Una bambina vivace, il cui gioco preferito era correre in sella alla vecchia e malridotta bici del papà. Pochi anni dopo, si guadagnò il soprannome di “diavolo in gonnella”, partecipando alle ...

“Pedalare! pedalare! pedalare!”, la storia di Alfonsina Strada in scena per Teatri a Sud - “Pedalare! pedalare! pedalare!”, la storia di alfonsina strada in scena per Teatri a Sud - SAN CESARIO DI LECCE - In programma sabato 18 maggio, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi, in Via Vittorio Emanuele III, 86, a San Cesario di Lecce, lo spettacolo “Pedalare! Pedalare! Peda ...

La storia di Alfonsina Strada, l’unica donna ad aver mai corso il Giro d’Italia - La storia di alfonsina strada, l’unica donna ad aver mai corso il Giro d’Italia - A cento anni dalla sua grande impresa, la mitica storia di alfonsina strada, pioniera del ciclismo femminile ...

Premiazione del concorso Il filo rosso a Rivalta Bormida il 18 maggio - Premiazione del concorso Il filo rosso a Rivalta Bormida il 18 maggio - RIVALTA BORMIDA - Si è conclusa la seconda edizione del concorso di scrittura il filo rosso, dedicato a Norberto Bobbio, che ha coinvolto gli allievi ...