La storia delle musiciste di Auschwitz protagonista di un romanzo denso di emozioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Nel corso dell’anno, le classi terze hanno incontrato lo scrittore e studioso di lingua e cultura ebraica, Matteo Corradini. Dopo la presentazione del libro "Eravamo il suono", gli studenti hanno posto alcune domande all’autore. Per quale ragione ha deciso di raccontare ladell’Orchestra di? "Ho deciso di raccontare ladell’Orchestra perché, non sapendo suonare nessuno strumento, provo molta ammirazione per chi lo sa fare". In che modo ha selezionato le otto storie presenti nel libro? "Ovviamente, tutte le storie dell’Orchestra sono importanti ed interessanti, ma, ho deciso di raccontare queste storie nello specifico, perché sono totalmente differenti tra loro e a mio parere, sono le più particolari". Pensa che il libro in possa apportare un valore educativo ai ragazzi che lo leggeranno? "L’obiettivo ...