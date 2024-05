La sfilata Gucci Cruise 2025 a Londra - in 5 dettagli chiave

Abito in pizzo e chihuahua: il look di Demi Moore alla sfilata Gucci di Londra - Abito in pizzo e chihuahua: il look di Demi Moore alla sfilata gucci di Londra - Look seducente da un lato, dolcezza infinita per il suo chihuahua dall'altro: Demi Moore splende alla sfilata dedicata alla collezione cruise 2025 di gucci ...

Interviste d Moda Gioielli Tendenze Beauty Chi siamo - Interviste d Moda Gioielli Tendenze Beauty Chi siamo - Il debutto da direttore creativo di gucci di Sabato De Sarno nel circuito delle collezioni ... portabile e facile proprio come devono essere le cruise, di norma più commerciali e vendibili, in cui i ...

Gucci, a Londra romanticismo, colore e nostalgia ma senza impavida creatività - gucci, a Londra romanticismo, colore e nostalgia ma senza impavida creatività - Per Sabato De Sarno la prova più convincente, fra elementi di stile londinese. Ma urge un più energico slancio per osare davvero, perché la moda in generale, non solo questo marchio, ne ha bisogno ...