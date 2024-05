La scrittrice Valerio | Istruzione è un diritto - invece la cultura è una scelta del singol - come avere gli addominali

Chiara Valerio: “La cultura è una scelta, come avere gli addominali”. Docenti in rivolta: “C’è chi non ha gli strumenti” - Chiara valerio: “La cultura è una scelta, come avere gli addominali”. Docenti in rivolta: “C’è chi non ha gli strumenti” - L’intellettuale, matematica e scrittrice Chiara valerio, intervistata al Salone del Libro di Torino nello stand del quotidiano La Repubblica. Quest’ultima ha discusso con il direttore Molinari di istr ...

Manifestazioni e tensioni agli Stati generali della natalità - Manifestazioni e tensioni agli Stati generali della natalità - La ministra Eugenia Roccella ha recentemente evocato la scrittrice Chiara valerio in seguito a una contestazione che ha subito. Ha espresso la sua certezza che figure di spicco della sinistra, gli int ...

Chiara Valerio e la supercazzola: "Slittamento semantico ma anche un po' geometrico" - Chiara valerio e la supercazzola: "Slittamento semantico ma anche un po' geometrico" - Dopo la contestazione che ha subito, la ministra Eugenia Roccella ha evocato la scrittrice Chiara valerio. «Sono certa», ha detto, «che Elly Schlein, tutta la sinistra, gli intellettuali - Antonio Scu ...