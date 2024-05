La rivoluzione trasporti L’autobus è a chiamata

(Di martedì 14 maggio 2024) Oltre cento fermat e più collegamenti tra i quartieri e la metropolitana in un’ottica di continuo miglioramento del sistema di trasporto pubblico all’interno della Città Metropolitana. Dal 20 maggio partirà il servizio di bus a“ChiamaBus” nei Comuni di Segrate e Vimodrone, e sarà rinnovato anche nel Comune di Peschiera Borromeo. Un nuovo servizio a misura di persona che, in via sperimentale, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e il Comune di Milano, in accordo con Peschiera Borromeo, Segrate e Vimodrone hanno deciso di attuare e integrare al normale servizio di linea per rispondere alle esigenze dei cittadini e offrire una rete sempre più capillare. Con ChiamaBus è infatti possibile prenotare il proprio bus e scegliere il giorno, l’orario desiderato, la fermata di partenza ...

