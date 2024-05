La proposta dello studente 17enne per rivoluzionare la scuola | Ridurre i compiti a casa - inserire didattica innovativa e adottare il modello universitario

(Di martedì 14 maggio 2024) Un grido d'allarme si leva dagli studenti, che denunciano come lastia soffocando la loro vita privata. Gabriele, 17 anni, rappresentante d'Istituto, tramite Quotidiano Nazionale, si fa portavoce di questa problematica, proponendo soluzioni concrete per ristabilire un equilibrio tra studio e tempo libero. L'articolo .

In un post su Facebook, l'attivista Nicolò Govoni ha espresso il suo desiderio di vedere lo scrittore e professore Enrico Galiano alla guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Un appello appassionato che ha ricevuto una risposta emozionata ...

Mentre il dibattito politico si infiamma sull'unicità europea dei tre mesi di stop estivo per gli studenti, il pediatra Italo Farnetani lancia una proposta innovativa: riaprire le scuole il primo ottobre e ridurre le vacanze natalizie. L'articolo ...

Libera biblioteca del Cocomero, i bambini portano i primi libri - Libera biblioteca del Cocomero, i bambini portano i primi libri - Nel Parco del Cocomero di via Golena a Cocomaro di Focomorto è stata inaugurata la 'Libera biblioteca del Cocomero', una casetta per il book crossing proposta dagli studenti della scuola 'Bruno Ciari' ...

Dalle scuole molisane idee e progetti per favorire la transizione energetica - Dalle scuole molisane idee e progetti per favorire la transizione energetica - I ragazzi del Majorana di Termoli premiati per la comunità energetica. Le iniziative del Fermi-Mattei di Isernia e del Di Lalla di Casacalenda ...

Musica e comunicazione. Alunni a scuola di eventi - Musica e comunicazione. Alunni a scuola di eventi - Bondeno, studenti dell’istituto professionale hanno simulato un ufficio stampa "Una classe ha imparato a promuovere il concerto ’Tra musical cinema’".