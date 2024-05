La Promessa - Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 Maggio 2024 | Jimena Finge Di Aver Abortito!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 14 maggio 2024) Ladal 20 al 24inscena il suo aborto come concordato da Abel. Manuel è devastato, mentre Jana si riavvicina al medico che vede molto provato dopo l’evento! Laprosegue e, nella settimana dal 20 al 24, al centro dell’attenzione ci saràche inscenerà finalmente il suo falso aborto. Abel cercherà di sostenerla come può, e questo creerà anche dei problemi con Jana, con cui stava iniziando una relazione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Cruz sorprende Pia aggiungendo una clausola al loro accordo. Infatti dice alla governante che dovrà firmare ...