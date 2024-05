La nuova vita degli scarti tessili e di pelletteria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Per glie quelli diindifferenziati spesso la discarica è l’unica soluzione possibile. Ma da ora in poi una secondaper i rifiuti non più riciclabili è diventata realtà grazie a una soluzione messa a punto al saper fare di un distretto, quello pratese, che brilla per competenze con radici che affondano nell’economia circolare. Così, da ciò che rimane dalla produzione tessile e dovrebbe prendere la via dell’incenerimento o della discarica, è possibile far nascere grucce per gli abiti, sedie ergonomiche di ecodesign, piastrelle, moquette, paralumi, superfici da arredamento, scatole. Come pure il pellame delle borse post consumo può essere riusato per realizzare pannelli antirumore ed isolanti. La risposta per un’economia davvero sostenibile e a impatto zero è frutto di una ricerca ...