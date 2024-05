La nuova sfida del G7 è il fronte sud Il Think7 visto da Nelli Feroci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 14 maggio 2024) Duecento proposte, raccolte grazie ad un lavoro di squadra fatto da pensatoi di Paesi membri del G7 al fine di mettere nelle mani di chi presiede il summit, ovvero l’Italia, un paniere di spunti, riflessioni e proposte caratterizzate dall’indipendenza di chi le ha partorite. Così l’ambasciatore Ferdinando, presidente dello Iai, illustra a Formiche.net il senso della due giorni promossa a Roma dal(T7) Italy Summit, alla presenza dei migliori esperti dei think tank del G7 per discutere le opzioni politiche praticabili per superare l’attuale situazione di stallo. Quale il peso specifico di questo tipo di dialogo alla luce del G7, e quale il contributo complessivo della formula think tank? Il T7 è uno degli engagement groups del G7 e noi dello Iai, insieme a Ispi, abbiamo coordinato un lavoro che ha ...