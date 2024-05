La nostra Divina Commedy - come distruggere Dante in quattro e quattr’otto a Cavriglia

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – La seconda serata della rassegna l’“Urgenza del Teatro”, ospitata al Teatro Comunale, dedicata alle compagnie amatoriali del territorio e organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori, ospita un interessante progetto creato dall’Associazione Atracto in collaborazione con l’Associazione Culturale Masaccio. Si tratta di “Lain”, una messa in scena del poemasco che rivisita in modo del tutto originale i più importanti personaggi e le loro storie. Quindi vedremo Virgilio, Francesca, Beatrice, Caronte, il Conte Ugolino, Pia de’ Tolomei e lo stesso, passando da Inferno, Purgatorio e Paradiso con un susseguirsi di ...

