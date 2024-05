La misteriosa visita di Kuleba a Belgrado e il doppio gioco di Vucic

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 14 maggio 2024) Si poteva, se non pensare, almeno sperare, che la dirigenza ucraina stesse giocando d’azzardo sulla situazione al fronte del Donbas e di Kharkiv, e gridasse al lupo per forzare gli alleati ad accelerare la consegna di armi e munizioni e attrezzature indispensabili a reggere all’avanzata russa. Non era così. E sembra chiaro, anche a chi non abbia alcuna competenza militare, che la situazione ucraina, sia al fronte, il lunghissimo fronte, che all’interno, nel morale delle persone e nelle rivalità dei notabili, renda possibili gli sviluppi più diversi e drammatici. Il fattore umano decise della superiorità ucraina nella prima resistenza all’invasione e nella controffensiva vittoriosa a Kharkiv e Kherson, il fattore umano rischia di farla cedere oggi. Inadempienze alleate, lentezza nell’adeguarsi alla nuova condizione, e stanchezza della gente, nella fase in cui il nemico prevale in modo ...