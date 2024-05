La maternità anticipata può mettere a rischio il mio nuovo lavoro?

(Di martedì 14 maggio 2024) Salve avvocato, sono un’infermiera e ho un contratto a tempo indeterminato in un’azienda ospedaliera pubblica. In questo momento mi trovo inper gravidanza a. Poiché ho vinto un concorso, sarò però assunta presso un altro ospedale. Lapotrebbel’assunzione? Potrò firmare il contratto e cominciare a lavorare al termine della? Vorrei sapere di più sulla situazione per potermi tutelare al meglio. La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Salve, io sono in maternità anticipata con regolare certificato della ginecologa convenzionata. Il datore di lavoro dice di non voler pagare né la mensilità arretrata né la maternità . Ho un contratto a tempo determinato nel settore turismo. Sono ...

Salve, io sono in maternità anticipata con regolare certificato della ginecologa convenzionata. Il datore di lavoro dice di non voler pagare né la mensilità arretrata né la maternità . Ho un contratto a tempo determinato nel settore turismo. Sono ...

Salve avvocato, sono un’infermiera e ho un contratto a tempo indeterminato in un’azienda ospedaliera pubblica. In questo momento mi trovo in maternità anticipata per gravidanza a rischio . Poiché ho vinto un concorso, sarò però assunta presso un ...

Congedo parentale 2024: come funziona, quanto dura e come richiederlo - I primi periodi successivi alla conclusione del congedo di maternità/paternità, infatti, saranno ... Per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, l' indennità è anticipata dal datore ...

Pensioni, attenzione: in alcuni casi questi contributi non fanno smettere di lavorare - ... Servizio militare o civile (purché obbligatori); Congedo di maternità e paternità; Congedo ... Contributi figurativi nella pensione anticipata Ci sono limiti anche per la pensione anticipata , alla ...