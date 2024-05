La maggioranza corre ai ripari in commissione per evitare di andare sotto sul Superbonus Sugar Tax rinviata al 2025

(Di martedì 14 maggio 2024) LaFinanze del Senato ha aumentato il numero dei suoi componenti: passati da 19 a 20, per via di un "acquisto" dell'ultim'ora. Si tratta del senatore di Fratelli d'Italia Salvatore Sallemi, che faceva parte dellaGiustizia. Per laè un escamotage perdi "" nelle votazioni di queste ore, in particolare gli emendamenti al decreto. Misura su cui, negli ultimi giorni, Forza Italia ha continuato a chiedere delle modifiche e delle proroghe, in barba a quanto ripetuto dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che a proposito del blocco delè stato categorico. In una serie di emendamenti, insomma, Forza Italia è pronta a votare "contro" il governo. Da qui la decisione di far ...

