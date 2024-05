La guerra in Ucraina e Medio Oriente fa ricchi i big delle armi Vola la spesa globale per la Difesa che nel 2023 ha toccato il massimo storico con 2 443 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 maggio 2024) Se laine quello intengono in apprensione il mondo intero, a stappare lo champagne sono le aziende che si occupano di forniture militari. Stando all’ultimo rapporto dell’Area Studi dibanca, laper lahaildi 2.443dinel, corrispondente al 2,3 per cento del Pil mondiale. Dati alla mano, si parla della mostruosa cifra di ben 6,7dial giorno, con un incremento rispetto all’anno precedente quantificato al 6,8 per cento. Si tratta, senza mezzi termini, del più grande aumento registrato dal lontano ...