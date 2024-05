La freschezza è uno stato mentale - da raggiungere con i migliori profumi fresh

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 14 maggio 2024) Da loro ci si aspetta un aroma leggero e rilassante, in grado di scuotere la mente e risvegliarla dal torpore, fisicamente e metaforicamente: ifreschi del 2024 anticipano la stagione estiva e l’avvolgono con sfumature piacevoli e giocose. Fragranze frizzanti, in cui si intrecciano agrumi, fiori e piante aromatiche per simulare l’effetto di un bagno energizzante. I protagonisti delle fragranze più fresche dell’estate sono, come sempre, gli agrumi. Limone, bergamotto, arancia e mandarino, infatti, prestano ai jus la loro leggerezza. Una tavolozza di accordi profumati adatti a stimolare le energie, perfetti per aprire ifreschi e connotarli. A dipingere la, però, sono anche prati in fiore e note verdi ...