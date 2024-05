La donna che si fotografò nel bagno di Hitler con gli stivali sporchi del fango di Dachau | Kate Winslet è Lee Miller

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 14 maggio 2024) Irriverente come solo le donne che hanno sfidato pregiudizi e divieti in ogni epoca e in ogni parte del mondo. Coraggiosa come solo chi, per seguire una passione, arriva a farsi mandare in guerra pur di realizzare il suo sogno. Forte come solo chi, dopo aver visitato l'inferno, è riuscita a non farsi risucchiare dall'orrore ma a trasformare...