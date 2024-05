La Cyber Security al centro del primo degli incontri organizzati da Confindustria

(Di martedì 14 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoLaè stato iltema affrontato nell’ambito dei Tech Talks- Condividere. Innovare. Competere, una serie didaTaranto e pensati per guidare le imprese verso il futuro dell’innovazione tecnologica. L’iniziativa è stata ideata e promossa dalla sezione Servizi Innovativi e di supporto alle Imprese – Gruppo ICT. A parlare del fenomeno, di cruciale importanza per le imprese in un’era digitale sempre più interconnessa, è stato ieri, in Camera di Commercio, alla presenza di numerosi imprenditori. Stefano Fratepietro, figura di spicco nel panorama della sicurezza informatica, conosciuto a livello internazionale come padre e fondatore del progetto DEFT Linux, uno dei sistemi per le indagini informatiche più usato nel ...

Non sembra che tra le piste seguite dalla procura di Bologna per le indagini sull'esplosione avvenuta nella centrale idroelettrica di Bargi vi sia quella legata all'incidente informatico. Eppure sarebbe il caso di farsi alcune domande. The post ...

E' quanto scrive Luigi Garofalo sul sito cybersec Italia .it "Nel pieno della guerra (ibrida) in Medio Oriente, la maggioranza nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia alla Camera dei Deputati ha vota to una sorta di 'bando' alle aziende ...

Milano, 13 maggio 2024. Kaspersky ha tenuto sessioni di formazione Kaspersky Expert training per i funzionari delle forze dell'ordine dell' INTERPOL , illustrando nuove strategie di rilevamento e mitigazione delle minacce avanzate per i ricercatori ...

