La classifica condanna il Cus Ancona Avanti i Grifoni per il piazzamento

(Di martedì 14 maggio 2024) Stagione finita: il Cusesce dai playoff. Nella gara di ritorno della finale playoff del girone, ivincono 4-2, eguagliando il risultato della gara di andata a favore del Cus, ma, in virtù del secondo posto al termine della stagione regolare, gli umbri accedono alla fase nazionale. Non bastano quindi i gol di Quercetti e Astuti e i tempi supplementari a reti inviolate per far continuare il viaggio al Cus. Il commento dell’allenatore cussino, Francesco Battistini: "Alla fine è stata lache ha deciso. C’è un po’ di rammarico, perché potevamo farcela, ma siamo contenti perché abbiamo giocato i playoff come volevamo. Una stagione comunque ottima: siamo partiti con tanti cambiamenti e con una squadra giovane, in un campionato che prevedeva un numero di retrocessioni incredibilmente alto, ...

Playoff, Grifoni: rimonta riuscita, tutte le qualificate. Playout, ruggito Leoni - Playoff, grifoni: rimonta riuscita, tutte le qualificate. Playout, ruggito Leoni - Trionfa il fattore casa nelle gare di ritorno del secondo turno dei playoff di Serie B. Vincono in trasferta, qualificandosi, solo Cures e quel Castellana che aveva già ipotecato il passaggio del turn ...