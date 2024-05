La Cina crea il suo chip quantistico più grande di sempre e potrebbe essere la chiave per costruire la nuvola quantistica della nazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Laintroduce il“Xiaohong” da 504 qubit Un nuovodi calcolosviluppato inpromette avancemente nel campotecnologia. Chiamato “Xiaohong”, offre 504 qubit e sarà accessibile attraverso una piattaforma cloud dedicata. Un passo avanti per lanel settore Il“Xiaohong” rappresenta una pietra miliare per lanel campo dei computer quantistici di proprietà statale. Il suo obiettivo è ottimizzare la gestione dei qubit, portando i sistemi esistenti a nuovi livelli di complessità. Collaborazioni strategiche per l’integrazione Società come QuantumCTek e China Telecom Quantum Group collaborano per integrare il ...

