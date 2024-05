La bayadère Anteprima di beneficenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Un’India da leggenda, intrighi e drammi d’amore, guerrieri e danzatrici, infine l’epilogo del Regno delle Ombre. Questi gli ingredienti di uno dei più celebri balletti del repertorio classico: “La“ di Marius Petipa su musica di Ludwig Minkus. Per sostenere la Fondazione Ospedale Niguarda, il 22 maggio, il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia - accompagnati dal vivo dall’Orchestra del Teatro alla Scala - si esibiranno in un’benefica dello spettacolo (in cartellone dal 26 maggio) nella versione ricca di virtuosismi creata da Rudolf Nureyev, uno dei più grandi ballerini e coreografi della storia della danza. L’intero ricavato dello spettacolo andrà a favore della Fondazione Ospedale Niguarda, nata nel 2022 per migliorare l’assistenza ai pazienti, così come per promuovere la ricerca ...